Negli Usa primo contraccettivo che dura un anno

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato Annovera, un contraccettivo ormonale studiato per le donne in età riproduttiva, il primo anticoncezionale ad anello vaginale che può essere utilizzato per un intero anno. La Fda, ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici in collaborazione con il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, lo ha annunciato con un post sul proprio sito ufficiale.

È a base di estradiolo e progesterone

Annovera è un sistema riutilizzabile, non biodegradabile e flessibile che viene posto all’interno della vagina per tre settimane, poi viene rimosso per sette giorni. La stessa sequenza va ripetuta tutti i mesi per un anno. L’anticoncezionale ormonale a base di estradiolo e progesterone deve essere lavato e conservato in una custodia nei giorni non in uso, non richiede refrigerazione prima dell’utilizzo e può resistere a temperature di conservazione fino a 30° centigradi.

Controindicato l’uso per le fumatrici sopra i 35 anni

L'efficacia e la sicurezza di Annovera sono state studiate in tre studi clinici con donne sane di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Sulla base dei risultati dei test, è emerso che circa due/quattro donne su 100 sono a rischio di rimanere incinta durante il primo anno in cui hanno usato il contraccettivo. È controindicato l’utilizzo alle fumatrici sopra i 35 anni perché il fumo di sigaretta, combinato all’uso di contraccettivi ormonali, aumenta il rischio di gravi problemi cardiovascolari. L’anello inoltre non deve essere usato da chi ha un alto rischio di contrarre malattie da trombosi venosa e arteriosa, tumore al seno e al fegato, epatite, cirrosi, emorragie anomale all’utero. Dai test risulta che gli effetti indesiderati più comuni nelle donne che usano Annovera sono simili a quelli di altri prodotti contraccettivi ormonali e comprendono emicrania, nausea, vomito, dolore addominale e sanguinamento irregolare.