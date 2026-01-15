Salute e Benessere
Perché tornare a casa dai genitori ci fa sentire adolescenti?
Sono finite le vacanze e la maggior parte dei fuorisede è rientrata nella città in cui lavora, vive, studia. Dopo qualche giorno trascorso nella propria cameretta, il pensiero che sembra accomunare tutti è uno solo: “Perché, quando torno a casa dai miei, ho la sensazione di regredire di dieci anni?” Ne abbiamo parlato con la psicologa Alessia Conte
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi