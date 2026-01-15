Perché tornare a casa dai genitori ci fa sentire adolescenti?

Sono finite le vacanze e la maggior parte dei fuorisede è rientrata nella città in cui lavora, vive, studia. Dopo qualche giorno trascorso nella propria cameretta, il pensiero che sembra accomunare tutti è uno solo: “Perché, quando torno a casa dai miei, ho la sensazione di regredire di dieci anni?” Ne abbiamo parlato con la psicologa Alessia Conte