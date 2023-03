Ictus ischemico, cos'è e quali sono i sintomi e le cause

Secondo quanto riporta l' Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri , l’ictus di origine ischemica è dovuto ad una prolungata mancanza si sangue al cervello per l'assenza di irrorazione di uno dei principali vasi sanguigni. L'ischemia cerebrale può essere provocata da un restringimento o una chiusura completa di uno dei vasi sanguigni che irrorano il cervello. In alcuni casi l’ischemia cerebrale ha una durata limitata nel tempo, in questo caso di parla di attacco ischemico transitorio (TIA). Questo disturbo si può risolvere entro le 24.

Le cause principali

Tra i principali fattori di rischio dell'ictus ischemico, riportati dall'Istituto Mario Negri, c'è l'età, che è il principale, l'ipertensione, il colesterolo alto, la stenosi carotidea e la fibrillazione atriale. Altre cause dell'ictus ischemico sono il fumo, l'abuso di alcol, il diabete mellito e la resistenza all'insulina, ma anche l’inquinamento ambientale, l'obesità stati infiammatori cronici, lo stress e la depressione. Causa dell'ictus ischemico possono essere anche alcune malattie non aterosclerotiche come la dissezione di un’arteria intracranica idiopatica o post traumatica, le malattie mitocondriali, la displasia fibromuscolare, le vasculiti, le sindromi di Sneddon e di Susac, di origine autoimmune, e la condizione nota come Moyamoya, di origine genetica.