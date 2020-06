Gel di aloe vera, benefici e possibili usi

Ricco di vitamine e oligoelementi, viene utilizzato in particolare per la sua azione idratante, ma sono diverse le proprietà di questa sostanza e le sue applicazioni soprattutto in campo estetico e cosmetico

Il gel di aloe vera è il prodotto dell'estratto dell'omonima pianta, molto utilizzato in ambito cosmetico ed estetico. La sua azione idratante e lenitiva lo rende una sostanza particolarmente utile per la cura della pelle , ma in campi di applicazioni sono molteplici. Ecco i suoi benefici per la salute del corpo e i principali usi possibili di questo prodotto naturale.

Le proprietà del gel di aloe vera

approfondimento

Brufoli sottopelle, cosa sono e i rimedi naturali per trattarli

Il gel è il prodotto dell'estrazione della sola parte centrale e gelatinosa della foglia di aloe. Come spiega l'Istituto Humanitas sul proprio portale, si ritiene che questa sostanza sia in grado di contribuire all'accelerazione del processo di guarigione delle ferite. A livello epidermico, poi, promuoverebbe cambiamenti utili in caso di patologie della pelle come la psoriasi. In generale la sua azione lenitiva e idratante sarebbe particolarmente funzionale per la cura della pelle, in caso ad esempio di irritazioni o infiammazioni. Essendo ricco di vitamine e oligoelementi, svolgerebbe anche un'azione nutriente per l'epidermide. Attraverso il sottilissimo strato che forma sulla pelle una volta applicato può proteggerla da inquinamento e agenti atmosferici. Il gel di aloe vera, inoltre, sembra possieda anche proprietà antibatteriche e antifungine.

Le possibili applicazioni

Alla luce delle molteplici proprietà che possiede, le possibili applicazioni del gel di aloe vera sono numerose, soprattutto in campo cosmetico e nella cura del corpo. Il gel, infatti, viene utilizzato come prodotto per i capelli, per il corpo e per il viso. La sua applicazione sulla pelle, ad esempio, può contribuire a costrastarne i processi di invecchiamento. Nello specifico, risulterebbe utile come crema antiage nella prevenzione di occhiaie, borse e rughe. In abbinamento agli oli essenziali può essere utile nel contrasto alla ritenzione idrica, idrata i capelli secchi e può essere utilizzato come alternativa al tradizionale gel per capelli. L'azione lenitiva del gel, poi, lo rende un prodotto funzionale anche per scottature, seppur di lieve entità, dovute all'eccessiva esposizione al sole, ferite o escoriazioni e irritazioni provocate da rasature o depilazione.