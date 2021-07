Cicoria: calorie, proprietà e benefici

Alimento detox dal sapore leggermente amarognolo è l'ideale per le minestre e le insalate Condividi:

La cicoria è un'erba spontanea e cresce in maniera selvatica ai margini dei campi, prevalentemente nell'Europa mediterranea. Ormai è molto facile averne sempre a disposizione, ma la coltivazione resta annuale e vede come stagione di fioritura l'inizio dell'estate. Quella selvatica si riconosce per la presenza di un fiore blu intenso o azzurro indaco. Altri tipi hanno le foglie disposte a stella, sottili e dai bordi frastagliati; altre varianti sono rossastre e rientrano nella famiglia dei radicchi. Sebbene abbia un gusto amaro, la cicoria è un'erba commestibile e le sue caratteristiche la rendono unica in cucina, per decotti dalle altissime proprietà depurative, per insalate o minestre. Le migliori sono quelle preparate secondo la tradizione della cucina dell'Italia meridionale.

Le calorie approfondimento Bietole: calorie, proprietà e benefici La cicoria è composta, come le altre verdure a foglia verde, prevalentemente d'acqua ed è dotata di un apporto calorico bassissimo, sole 20 kcal per ogni porzione di 100 grammi. Ricca di fibre e minerali, quali fosforo, magnesio e calcio, contiene Vitamina A e C che le garantiscono un elevato potere antiossidante. La cicoria di campo non contiene colesterolo, anzi, aiuta a contrastare l'accumulo di grassi e tossine ripulendo intestino, fegato e reni. I benefici La cicoria è un alimento molto leggero e dovrebbe essere consumata abbondantemente nei regimi ipocalorici e dai soggetti con necessità di depurare un apparato digerente affaticato. Quella selvatica andrebbe mangiata cruda poiché una volta bollita tende a disperdere nell'acqua di cottura una parte dei tantissimi minerali di cui è dotata (potassio, fosforo e ferro). La cicoria ha anche un elevato potenziale antibatterico utile per denti e gengive. L'estratto di cicoria, o i semi, hanno proprietà antimicrobiche utili per contrastare la candida, l’escherichia coli e molti altri patogeni.