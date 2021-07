Bietole: calorie, proprietà e benefici

Alimento dalle molteplici proprietà e dall'elevato potere rinfrescante, è perfetto per reintegrare acqua e sali minerali Condividi:

La bietola - o bieta - fa parte, come suggerisce il nome, della famiglia delle barbabietole. Si tratta di una pianta erbacea da orto e si coltiva in maniera semplice praticamente tutto l'anno anche in Italia, prevalentemente nelle regioni a Sud nei mesi estivi e in quelle centrali nei mesi invernali. Le bietole si prestano a moltissimi usi in cucina: gusto, proprietà benefiche e possibilità di coltivazione domestica a chilometro zero, ne fanno una verdura interessante da analizzare, imprescindibile nella dieta di stampo mediterraneo.

Le calorie Sotto il profilo calorico, le bietole sono considerate un "superfood", un vero e proprio concentrato di energia. Verdura molto leggera, è quasi completamente composta di acqua, caratteristica che favorisce la diuresi apportando sole 17 kcal per ogni porzione da 100 grammi. Alimento completo perché ricchissimo dal punto di vista nutrizionale, è indicato per chi segue una dieta vegetariana. Le bietole contengono ferro, acido folico e vitamina C, essenziali per contrastare l'anemia. Le vitamine A e K, invece, svolgono un'azione antiossidante. La clorofilla, altamente presente in questa verdura a foglie verdi, è invece una protezione naturale per le cellule contro le malattie tumorali. I benefici Grazie alle sue proprietà diuretiche e digestive, legate alla presenza di acqua e fibre in abbondanza, le bietole stimolano la produzione di succhi gastrici e bile favorendo la motilità intestinale e regolarizzando l'intestino. Un'altra importante funzione di questa verdura è quella antinfiammatoria: depurando i reni, le bietole aiutano a combattere i fastidi della cistite.