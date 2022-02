Fabbisogno energetico giornaliero: cos'è e come si calcola

Il fabbisogno energetico giornaliero è la quantità minima di energia di cui necessita l'organismo umano ogni giorno per svolgere le attività biologiche e quelle legate alla vita di relazione, al lavoro professionale e all'attività sportiva. Energia che deve essere introdotta sotto forma di alimenti . Come spiegato nel dettaglio in una scheda del Corriere della sera, questa quantità viene espressa in chilocalorie (kcal), per cui è chiamata anche fabbisogno calorico e viene determinata conoscendo il metabolismo energetico totale.

Come si calcola



Il fabbisogno energetico è strettamente individuale, in quanto dipende oltre a diversi fattori di ordine fisiologico anche dalla massa corporea e dall'attività fisica del soggetto. Si calcola sommando il fabbisogno dell'individuo a riposo (metabolismo basale) a quello dell'individuo in attività. Il suo valore, come intuibile, varia nei diversi momenti della giornata, che viene convenzionalmente divisa in tre parti di 8 ore ciascuna. Nel primo periodo, solitamente trascorso in riposo assoluto nel sonno, la produzione di calore è quasi uguale a quella del metabolismo basale, ovvero il lavoro svolto dall’organismo in condizioni basali per il mantenimento delle funzioni vitali. Il dispendio energetico basale è direttamente proporzionale alle dimensioni corporee, varia con l’età ed è diverso nei due sessi. Per un adulto sano di 70 kg questo valore si aggira attorno a 500 Kcal ca.

Mentre le successive 8 ore, dedicate solitamente a leggera attività lavorativa della vita di relazione, richiedono in media il consumo di 700 kcal ca, che salgono a circa 1800 kcal ca nel terzo periodo della giornata, dedicato all'attività lavorativa muscolare vera e propria. Alla spesa totale di calorie, va aggiunto un 10% in più per la cosiddetta azione dinamico-specifica degli alimenti.



Dieta varia ed equilibrata



Il fabbisogno calorico è dunque l'apporto calorico alimentare necessario all’organismo per bilanciare il dispendio energetico. L'eccesso e la carenza di calorie portano rispettivamente a situazioni di sovrappeso o di sottopeso con conseguenti problemi di salute.

Per questo, la dieta di ogni individuo deve essere varia, cioè contenere tutti i principi alimentari (protidi, lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali), ma comunque tale che la somma delle calorie introdotte sia almeno pari al fabbisogno energetico, tenendo evidentemente conto che i differenti principi alimentari hanno diverso valore calorico.