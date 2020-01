Dopo la tanto discussa pizza con l’ananas, arriva dalla Svezia un’altra variante molto particolare della specialità italiana. Su richiesta di un cliente, una pizzeria di Skottorp, un piccolo villaggio della Svezia del Sud, ha messo dei kiwi su una normale pizza margherita. La foto di questo esperimento culinario ha fatto rapidamente il giro della rete, scatenando, come prevedibile, reazioni piuttosto forti. Su Reddit, la maggior parte degli utenti ritiene la pizza coi kiwi un crimine contro la cucina, ma non manca anche chi è disposto ad assaggiarla. “Potrebbe essere deliziosa con della carne salata”, osserva un fruitore del sito.

La tanto discussa pizza ai kiwi (Stellan Johansson)

L’origine della pizza coi kiwi

Stellan Johansson, il cliente che ha richiesto per primo l’inusuale piatto, difende la bontà della propria creazione. “A me piace e anche i miei figli l’hanno apprezzata”, ha dichiarato nel corso di un’intervista col quotidiano The Guardian. Johansson spiega di aver ricevuto 10 kg di kiwi da suo fratello per Natale e di averli cucinati in ogni modo possibile, arrivando persino a friggerli. La pizza che tanto ha fatto discutere il web è dunque solo l’ultima delle sue “invenzioni” culinarie. Per realizzarla, ha portato di persona i kiwi ricevuti dal fratello in una pizzeria di Skottorp. “Il personale pensava che fossi pazzo, ma mi ha comunque assecondato”, spiega l’uomo. Prima di mangiare la pizza, Johansson le ha scattato una foto e l’ha pubblicata sul proprio profilo Facebook, ignorando che nel giro di poche ore sarebbe diventata virale. Solo su Reddit, l’immagine ha generato più di 400 commenti, quasi tutti negativi. Qualcuno è persino arrivato a definire la pizza coi kiwi un “abominio contro la natura”. “Trovo questa situazione molto divertente”, dichiara Johansson, che non sembra infastidito dall’accoglienza fredda che il web ha riservato alla sua creazione. Le pizze con la frutta non sono esattamente una novità, quella con l’ananas si trova ormai ovunque, ma ogni volta che ne sbuca una nuova non passa mai inosservata e sul web si riaccende il dibattito tra estimatori e detrattori.