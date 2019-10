Consumare pesce in gravidanza può avere effetti positivi sui bambini

Una dieta ricca di pesce, soprattutto nei primi mesi di gravidanza, è associata a migliori capacità di attenzione nei bambini. A dirlo è nuovo studio dei ricercatori dell'Istituto per la Salute Globale di Barcellona (ISGlobal), che ha messo in relazione il consumo di vari tipi di pesce durante la gravidanza e la capacità di attenzione nei bambini di otto anni.

Oltre 1600 coppie madre-figlio esaminate

Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Epidemiology, ha incluso 1.641 coppie madre-figlio del progetto ‘INMA Environment and Childhood’, uno studio di coorte spagnolo sul ruolo degli inquinanti durante la gravidanza e sui loro effetti sui bambini. Nel corso delle loro gravidanze, le madri hanno completato numerosi questionari sulla propria dieta alimentare, con un focus sulla frequenza di consumo di più di un centinaio di cibi diversi, compresi vari tipi di pesce. Anche i dati sulle abitudini alimentari dei bambini sono stati raccolti utilizzando lo stesso questionario relativo all'età di uno, cinque e otto anni per ciascuno. A otto anni poi, i bambini coinvolti nello studio hanno completato l'Attention Network Task (ANT), un test neuropsicologico computerizzato progettato per valutare la capacità di attenzione.

I processi biologici alla base dello sviluppo del cervello

I dati emersi hanno sottolineato come il consumo di pesce durante il primo trimestre di gravidanza ha avuto un effetto maggiore sulla capacità di attenzione dei bambini, anche rispetto allo stesso consumo in un’altra fase della gravidanza o al consumo che possono farne i bambini stessi all’età di cinque anni, quando ormai sono già stati completati alcuni processi di sviluppo neurologico, ha spiegato Jordi Júlvez, autore principale dello studio. Lo sviluppo del cervello, spiegano gli esperti, avviene principalmente durante la gravidanza, attraverso complessi processi biologici come la formazione di neuroni, la sinaptogenesi e la mielinizzazione. I nutrienti essenziali come gli acidi grassi polinsaturi svolgono un ruolo fondamentale in tutti questi processi. "L'acido docosaesaenoico e l'acido eicosapentaenoico sono i principali grassi polinsaturi omega-3 coinvolti nello sviluppo neurologico e il pesce è la principale fonte di entrambi", ha aggiunto Júlvez. Poiché questi nutrienti partecipano alla definizione della struttura e della funzione del cervello fetale, hanno un grande impatto sul successivo sviluppo neuropsicologico. L'attenzione è un comportamento complesso che tutti i bambini devono imparare, poiché precede altre funzioni cruciali come la memoria. "Ci siamo concentrati sulla funzione di attenzione perché il disturbo da deficit di attenzione e iperattività è comune nei bambini in età scolare", ha aggiunto l’esperto.

Le differenze tra i vari tipi di pesce

Lo studio ha anche valutato le differenze tra i vari tipi di pesce, grasso, magro, tonno in scatola e crostacei. I bambini le cui madri hanno seguito una dieta ricca di vari tipi di pesce hanno ottenuto ottimi risultati nei test di attenzione, così come i bambini di donne con una dieta ricca solo di pesce grasso, come ad esempio il salmone. Tuttavia, i punteggi erano più bassi nei bambini le cui madri si affidavano al tonno in scatola o ai crostacei per il loro consumo di pesce. Nonostante i risultati promettenti di questo studio, sottolineano i ricercatori spagnoli, gli autori di ricerche precedenti hanno riportato un legame tra il consumo di pesce durante la gravidanza e l'obesità infantile e l'aumento della pressione sanguigna. Di conseguenza, gli esperti insistono sulla necessità di ulteriori ricerche su questo argomento per determinare esattamente quali specie di pesci e quali quantità possono essere utili allo sviluppo del feto.