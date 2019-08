Food Trend 2019, la classifica dei cibi più venduti in Italia

Basandosi sui dati relativi a 64.800 prodotti alimentari venduti nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) nel corso del 2018, l’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy ha determinato quali sono gli ingredienti più ‘trendy’ del momento in Italia. Da quanto emerge dallo studio, il 2018 è stato l’anno della mandorla: le vendite del prodotto, infatti, sono incrementate del 7,7% su base annua e il suo utilizzo come ingrediente nei gelati e negli snack dolci è cresciuto. Anche l’avena ha raggiunto un notevole grado di popolarità negli scorsi mesi, arrivando a essere indicata nell’etichetta di 352 prodotti, prevalentemente yogurt funzionali e cereali per la colazione. Si tratta dell’alimento benefico che ha aumentato maggiormente il proprio giro d’affari nel corso del 2018. Risultati importanti anche per lo zenzero, le cui vendite sono cresciute del 37,4%. La presenza di questo ingrediente in infusi, tè, confetture, caramelle, yogurt funzionali, tavolette di cioccolato, frullati, succhi freschi e zuppe pronte è aumentata durante lo scorso anno.

In aumento le vendite di curcuma e avocado

Un’altra grande protagonista del 2018 è stata la curcuma: le sue vendite sono cresciute del 71,5%. La cannella, sempre più utilizzata in tè, infusi e spremute, ha registrato un +11,6% di sell-out. Rispetto al 2017, le vendite del cocco sono salite del 9,7% ed è aumentata anche la presenza del frutto in gelati, yogurt e integratori. Per quanto riguarda i cereali, il farro è cresciuto leggermente (2,3%), mentre il kamut ha subito un calo del 16,3% ed è sempre meno utilizzato nei biscotti e nei panetti croccanti. Grazie a un utilizzo sempre maggiore come ingrediente in piatti pronti freschi, cracker salutistici, cereali e panificati senza glutine, le vendite della quinoa sono salite del 6%. Pur non essendo ancora molto presente sugli scaffali dei negozi, l’avocado è l’alimento con il maggior tasso percentuale di crescita delle vendite (+121,0%). Risultati positivi anche per tutti i semi, in particolare quelli di lino (+10,6%), di chia (17,2%) e di zucca (+29,6%). Per quanto riguarda il 2019 e il 2020, l’Osservatorio Immagino ha annunciato due potenziali ingredienti di tendenza: il tè matcha e l’acqua di cocco.