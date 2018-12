Cioccolato, avocado e salmone tra i cibi salutari per la pelle

Una dieta comprendente cioccolato fondente, salmone e avocado sarebbe ideale per chi ha a cuore la salute della propria pelle. I tre cibi, particolarmente popolari, sono stati infatti inseriti dal portale Medical News Today all’interno di una lista di alimenti che conterrebbero sostanze in grado di apportare benefici significativi alla cute, proteggendola e conservandola in uno stato migliore più a lungo. L’articolo pubblicato sul portale spiega che, a questo scopo, le sostanze nutritive da ricercare nei piatti che mangiamo sono acidi grassi come gli Omega-3 e Omega-6, la vitamina E e gli antiossidanti.

Omega-3 contro tumori e raggi Uv

Oltre agli alimenti già citati, ce ne sarebbero molti altri utili a preservare la salute cutanea. Insieme al salmone, diversi pesci grassi quali le aringhe o le sardine sono infatti ricchi di Omega-3, importanti secondo una ricerca del 2016 per ridurre il rischio di tumori alla pelle non-melanoma e la possibilità di danni da raggi Uv, oltre ad assicurare protezione contro le infiammazioni. Nell’elenco trovano spazio anche i semi di girasole, grazie ai loro oli grassi protettivi, e quelli di lino, anch’essi contenenti gli Omega-3. Le noci rappresenterebbero un’ottima alternativa consumabile anche da vegetariani e vegani, essendo considerate tra le fonti più ricche in assoluto di acidi grassi salutari per la cute.

Sì al cioccolato, no al caffè

Mangiare soia e bere tè verde potrebbe giocare un importante ruolo sul processo di invecchiamento della pelle. La prima contiene infatti gli isoflavoni, e in particolare per le donne aiuterebbe a ritardare la comparsa di rughe e rendere la pelle più elastica. La bevanda, invece, contribuirebbe ad aumentare il flusso sanguigno verso la cute, in modo che le cellule ricevano sempre ossigeno e sostanze nutritive. Via libera anche a due grandi classici come il cioccolato, rigorosamente fondente, e l’olio d’oliva: il primo avrebbe un effetto antinfiammatorio grazie a minerali e antiossidanti, il secondo proteggerebbe la pelle dalla secchezza. Bocciato, invece, il caffè, che essendo un diuretico potrebbe portare a espellere troppa acqua dal corpo, asciugando così la superficie cutanea.