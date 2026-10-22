Lega del Filo d'Oro, al via la campagna "Una storia di mani"

In occasione della Giornata Europea della Sordocecità del 22 ottobre, la Fondazione Lega del Filo d'Oro lancia "Una storia di mani", la nuova campagna con protagonista il testimonial Neri Marcorè per sostenere l'ampliamento e il potenziamento della propria rete di servizi, rispondendo così ai bisogni delle persone sordocieche e offrendo opportunità di inclusione, autonomia e benessere. Per sostenere la campagna si può fare una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514 oppure inquadrando il Qr code dedicato o visitando il sito unastoriadimani.it Contribuiranno a diffondere il messaggio della campagna, anche i cuochi Filippo La Mantia e Mauro Uliassi, i maestri d'orchestra Leonardo De Amicis, Fabio Frizzi, Pinuccio Pirazzoli, la scrittrice Catena Fiorello, il giornalista Marino Bartoletti e l'attrice Mirea Flavia Stellato. "Ogni giorno incontriamo persone e famiglie che ci ricordano quanto sia importante sentirsi accolti, ascoltati e accompagnati. Per chi vive la sordocecità, poter contare su qualcuno che sappia comprendere i propri bisogni e trovare insieme nuove strade può fare una grande differenza - afferma Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro - È da questa consapevolezza che nasce 'Una storia di mani': vogliamo continuare a raccontare il valore della vicinanza e, allo stesso tempo, guardare al futuro con l'obiettivo di essere sempre più presenti accanto alle persone e alle loro famiglie, fino a raggiungere tutte le regioni italiane. Per continuare a farlo, abbiamo bisogno del sostegno di tutti: anche un piccolo gesto può contribuire a essere più vicini a chi ancora aspetta di trovare il supporto di cui ha bisogno".