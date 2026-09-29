Tumore seno, ottobre mese prevenzione: la campagna Nastro Rosa

Nel mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni Lilt daranno vita a una rete capillare di iniziative in tutte le regioni, con visite senologiche gratuite e incontri. Sono circa 60 mila le donne che ogni anno in Italia ricevono una diagnosi
Sono circa 60 mila le donne che ogni anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno. Ma la prevenzione può e deve cominciare prima, con l'autopalpazione. È da questo gesto semplice, gratuito e alla portata di tutte, che parte l'edizione 2026 di Lilt for Women - Nastro Rosa, la campagna di informazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Nel mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni Lilt daranno vita a una rete capillare di iniziative in tutte le regioni, con visite senologiche gratuite e incontri.
Dove fare una visita gratuita
Per la campagna Nastro Rosa 2026 non esiste un unico calendario nazionale delle visite gratuite: le iniziative vengono organizzate dalle singole associazioni provinciali LILT e possono quindi variare per date, città, prestazioni disponibili e requisiti di accesso. Tra gli appuntamenti già programmati ci sono, per esempio, le tappe dello Spazio LILT Mobile a Milano (3 e 4 ottobre), Monza (10 e 11 ottobre), Peschiera Borromeo (17 ottobre), Rozzano (18 ottobre), Melzo (24 ottobre), Buccinasco (25 ottobre) e Legnano (31 ottobre), con visite senologiche e, a seconda dell’età, mammografie o ecografie. A Modena sono previste visite senologiche gratuite per le under 45 ogni sabato di ottobre, mentre in Trentino la LILT organizza visite in diverse località della provincia per le donne tra i 20 e i 49 anni non comprese nello screening organizzato. A Genova, invece, le visite gratuite vengono programmate negli ambulatori LILT durante il mese. Per conoscere date, disponibilità e modalità di prenotazione è quindi necessario consultare la LILT del proprio territorio.
Il tumore al seno rappresenta il 30% dei tumori femminili
Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne in Italia: rappresenta circa il 30% di tutti i tumori femminili e una donna su sette potrebbe svilupparlo nel corso della vita. I progressi della diagnosi precoce e delle terapie hanno però portato il tasso di sopravvivenza a cinque anni oltre l'88%, e dal 2000 si registra una costante riduzione della mortalità. "Partire dalla conoscenza del proprio corpo è il primo atto di prevenzione", spiega il presidente Lilt Francesco Schittulli. "L'autopalpazione è semplice e aiuta ad accorgersi tempestivamente di ciò che cambia. Il tumore al seno è oggi sempre più guaribile. Per questo la Lilt continua a chiedere programmi di screening uniformi sul territorio nazionale".
Tumore al seno, informazioni soddisfacenti solo per 4 donne su 10
In Italia solo il 40% delle donne che vivono con un tumore al seno si sente pienamente informato sulla malattia e appena la metà afferma di conoscere dettagliatamente i benefici delle terapie e gli effetti collaterali dei trattamenti. Inoltre, empatia e ascolto restano fragili nel percorso di cura: l'oncologo è percepito come competente e disponibile, ma solo il 17% lo definisce empatico o chiaro; il 20% lo percepisce sbrigativo. Il supporto è soprattutto familiare: per 7 pazienti su 10 la famiglia e il partner rappresentano i principali punti di riferimento. Questi i dati principali che emergono da una survey condotta su 168 pazienti con tumore al seno, realizzata da Iqvia Italia e promossa da Europa Donna Italia.
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Su 422 strutture ospedaliere che eseguono l’operazione chirurgica per il carcinoma mammario, sono 126 quelle che raggiungono il numero minimo. Tuttavia sul fronte del trattamento di questa neoplasia il nostro Paese rappresenta un’eccellenza perché l'80% delle pazienti è trattato in centri specializzati e multidisciplinari, le Breast Unit