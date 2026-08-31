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Salute e Benessere

Celiachia, consigli per riprogrammare i pasti dopo la diagnosi

Nadia Cavalleri

Nadia Cavalleri

Ricevere una diagnosi di celiachia può risultare stressante anche dal punto di vista psicologico: bisogna improvvisamente rivedere tutte le proprie abitudini alimentari in modo da escludere completamente il glutine dalla propria dieta. Abbiamo chiesto a Marta Civettini, la dietista dei celiaci come lei stessa ama definirsi, quali sono le prime mosse da fare per iniziare a mangiare senza glutine senza spaventarsi, senza privazioni e soprattutto senza escludere macronutrienti dal piatto

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