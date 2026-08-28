Introduzione

Dal 27 agosto un'imponente nube di pulviscolo sahariano avvolge il Mediterraneo e gran parte d'Italia, tingendo i cieli di giallo mentre è in corso una nuova ondata di caldo con picchi fino a 45-46°C. Oltre all'effetto scenografico, il fenomeno fa aumentare le concentrazioni di polveri sottili nell'aria, con possibili conseguenze per i soggetti più fragili. Ecco cosa sono queste polveri, perché incidono sulla qualità dell'aria e sulla salute, come proteggersi e quando è atteso il miglioramento.