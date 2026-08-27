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Salute e Benessere

A che punto è la copertura vaccinale obbligatoria in Italia?

Gabriele De Palma
©Getty

Per nessuno dei dieci vaccini obbligatori si raggiunge la soglia del 95% indicata dall’Oms. Ma le realtà regionali sono molto eterogenee, con la Lombardia che supera il 98% mentre Bolzano e la Sicilia non arrivano al 90%. I dati di Iss e del Ministero della Sanità

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