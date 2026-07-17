Uk, energy drink vietati a under 16: sei Paesi Ue lo fanno già

Dal prossimo aprile 2027 in Inghilterra sarà vietato vendere energy drink ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La misura, annunciata dal governo e ancora soggetta all'approvazione del Parlamento, riguarderà negozi, ristoranti, bar, distributori automatici e vendita online, con multe fino a 2.500 sterline. Nell'Unione europea sei Paesi hanno già introdotto restrizioni simili, ma Bruxelles per ora non prevede una norma comune

L'Inghilterra vieterà la vendita di energy drink ad alta concentrazione di caffeina ai ragazzi sotto i 16 anni a partire da aprile. Lo ha annunciato il governo britannico, precisando che la stretta (che attende ancora il via libera del Parlamento) si applicherà a negozi, ristoranti, caffetterie, distributori automatici e piattaforme di e-commerce. Le sanzioni per le attività che non rispetteranno la norma potranno arrivare a 2.500 sterline.

Alcune delle bevande più popolari contengono più caffeina di due tazzine di caffè o di quattro lattine di cola. Già oggi ogni bevanda diversa da tè e caffè che superi i 150 mg deve riportare in etichetta un avvertimento sull'elevato contenuto di caffeina, con l'indicazione che non è consigliata a bambini, donne in gravidanza o che allattano. Per la maggior parte degli adulti la soglia di sicurezza è invece di 400 mg al giorno, l'equivalente di circa quattro tazze di caffè solubile o cinque di tè.

Il limite fissato dalla legge è di 150 milligrammi di caffeina per litro: sopra quella soglia la vendita ai minori di 16 anni diventa illegale. Rientrano nel divieto marchi molto diffusi come Red Bull, Monster, Relentless e Prime. Restano invece fuori le bibite analcoliche a basso contenuto di caffeina – tra cui la Diet Coke – oltre a tè e caffè.

Gli effetti documentati vanno dai disturbi del sonno all'aumento dell'ansia, fino a difficoltà di concentrazione e risultati scolastici peggiori. Un consumo eccessivo di caffeina può provocare tachicardia, aritmie e convulsioni; sono stati registrati anche alcuni decessi, seppur rari, legati a un'assunzione eccessiva. Gli esperti spiegano che i più giovani sono particolarmente vulnerabili perché hanno una massa corporea ridotta e un cervello ancora in via di sviluppo. Le versioni zuccherate, ricorda l'Association of UK Dieticians, contribuiscono inoltre all'obesità e danneggiano i denti. Alcuni medici hanno segnalato in passato che un consumo elevato può aumentare il rischio di malattie cardiache e di ictus.

Secondo i dati del governo, circa 100mila minorenni in Inghilterra consumano energy drink ogni giorno, con una diffusione maggiore nelle aree e nelle famiglie più svantaggiate. Il fenomeno è cresciuto nei cortili delle scuole ed è alimentato dalla promozione degli influencer sui social.

La ministra: mai più nelle mani dei bambini

"Gli energy drink ad alto contenuto di caffeina non hanno alcun posto nelle mani dei bambini", ha dichiarato la ministra della Sanità pubblica Sharon Hodgson. "Sappiamo che migliaia di ragazzi in Inghilterra li consumano ogni giorno, ma le prove sono chiare: possono causare ansia, incidere sul sonno e sulla concentrazione e avere un impatto negativo sulla loro istruzione". Il divieto, ha aggiunto, "dimostra il nostro fermo impegno a creare la generazione di bambini più sana di sempre".

La misura era stata proposta per la prima volta lo scorso anno e arriva al termine di una consultazione pubblica che ha raccolto 1.100 risposte, con un sostegno ampio all'introduzione di un limite d'età. L'attuazione avverrà tramite legislazione secondaria, sfruttando i poteri previsti dal Food Safety Act del 1990. Il controllo spetterà alle autorità locali, mentre i rivenditori dovranno assicurarsi di non vendere questi prodotti agli under 16.