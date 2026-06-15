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Regno Unito, social vietati ai minori di 16 anni

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Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che nel Regno Unito entrerà in vigore a breve un divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Il provvedimento, che punta a proteggere i più giovani dai pericoli della Rete e a contrastare il potere delle Big Tech, rappresenta una delle misure più restrittive al mondo, sulla scia di quanto già introdotto lo scorso anno in Australia. La decisione, ha detto Starmer, “renderà i nostri figli più sicuri e più felici”.

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