Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maturità, l'appello di Coldiretti: "Evitare abuso di energy drink, aumentano l'ansia"

Salute e Benessere
©Getty

Secondo un'analisi della Fondazione Aletheia, il ricorso sempre più frequente a bevande energetiche, snack industriali e barrette ad alto contenuto di zuccheri e caffeina rischia di trasformarsi in un boomerang. Gli energy drink, infatti, possono favorire insonnia, agitazione e tachicardia, compromettendo lucidità e capacità di memorizzazione

ascolta articolo

Alla vigilia della prima prova della maturità, in programma giovedì 18 giugno, Coldiretti lancia un appello agli oltre 500mila studenti che da domani affronteranno l'esame di Stato: attenzione all'abuso di energy drink e cibi ultraformulati, perchè possono aumentare ansia, nervosismo e difficoltà di concentrazione proprio nei giorni decisivi per il rendimento scolastico.

Gli energy drink possono favorire insonnia, agitazione e tachicardia

Secondo un'analisi della Fondazione Aletheia (creata e promossa da Coldiretti), il ricorso sempre più frequente a bevande energetiche, snack industriali e barrette ad alto contenuto di zuccheri e caffeina rischia di trasformarsi in un boomerang durante le lunghe ore di studio e nella tradizionale "notte prima degli esami". Gli energy drink, infatti, possono favorire insonnia, agitazione e tachicardia, compromettendo lucidità e capacità di memorizzazione. "Da limitare anche merendine industriali, snack salati e barrette energetiche, prodotti ricchi di zuccheri raffinati, grassi saturi e additivi che favoriscono sbalzi glicemici - spiega la professoressa Esmeralda Capristo, Direttore dell'Unità di Medicina della Grande Obesità della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e membro del comitato scientifico di Aletheia -. Una dieta equilibrata e varia, basata su alimenti genuini, frutta e verdura di stagione, garantisce invece l'apporto di nutrienti necessari per affrontare gli esami con maggiore lucidità ed energia".

Vedi anche

Maturità 2026, domani prima prova di italiano: le tracce e cosa sapere

L'attività fisica aiuta a ridurre stress e tensione

Per sostenere memoria e concentrazione, Coldiretti consiglia quindi di privilegiare carboidrati complessi come pasta e riso, legumi quali ceci, lenticchie e piselli, oltre a fonti proteiche leggere come pollo e pesce. A colazione via libera a latte o yogurt accompagnati da frutta fresca e frutta secca. Noci, nocciole e mandorle, ricche di acidi grassi omega-3, rappresentano anche uno spuntino pratico da portare nello zaino in alternativa alle barrette energetiche. Accanto all'alimentazione, fondamentale è anche l'attività fisica, che aiuta a ridurre stress e tensione migliorando il benessere psicofisico e le capacità cognitive. Altrettanto importante è il sonno: dormire a sufficienza nelle ore che precedono le prove è uno degli strumenti più efficaci per favorire memoria, attenzione e capacità di ragionamento. 

Leggi anche

Beve 8 energy drink al giorno e finisce in ospedale per ictus

Salute e benessere: Ultime notizie

Come proteggere la pelle in estate: i 10 consigli dei dermatologi

Salute e Benessere

Le vacanze sono sempre più vicine e le temperature si apprestano a salire: ci si aspetta...

Giornata dei donatori di sangue: in Italia dati in leggero calo

Salute e Benessere

Risulta stabile, seppur in leggera flessione, il numero di donatori di sangue in Italia. Nel 2025...

Giornata internazionale dell'albinismo: cosa è e dove è più diffuso

Salute e Benessere

Si tratta di una malattia rara, ereditaria e non degenerativa, che consiste nella ridotta o...

Medium portrait of beautiful young woman with albinism sitting at desk in front of laptop in loft living room at home looking away

I farmaci anti-obesità possono ridurre rischio cancro? Cosa sappiamo

Salute e Benessere

I farmaci GLP-1 potrebbero essere associati a una riduzione del rischio di alcune forme di tumore...

Pollo e tacchino, Sinu: "Ruolo chiave per salute"

Salute e Benessere

Le carni avicole si distinguono per il loro profilo nutrizionale e per le implicazioni...

Salute e benessere: Più letti