La prevenzione passa soprattutto attraverso il rispetto delle comuni norme di igiene e sicurezza alimentare. Il modo principale per prevenire la ciclosporiasi è evitare acqua e alimenti che potrebbero essere stati contaminati da materiale fecale. È inoltre fondamentale lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo. Nelle aree in cui l’infezione è endemica, come alcune regioni tropicali e subtropicali, è consigliabile bollire l’acqua prima di berla, evitare la frutta non sbucciata e cuocere accuratamente le verdure.