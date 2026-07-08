Allarme ciclosporiasi negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni si è assistito a un aumento dei casi di questa infezione inestinale che, causata da un parassita con il quale ci si infetta attraverso alimenti contaminati, provoca forte dissenteria. Secondo i numeri del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) statunitensi, citati da Nbc News , i casi sono in crescita in diversi Stati da maggio e, ad oggi, almeno 20 persone negli Usa sono state ricoverate in ospedale. La situazione più grave si registra però nel sud-est del Michigan, dove sono stati segnalati oltre 170 casi: un numero “anomalo”, secondo le autorità locali perché "in genere in Michigan si registrano circa 50 casi all'anno".

La ciclosporiasi

La ciclosporiasi, causata dal protozoo Cyclospora cayetanensis, si contrae ingerendo acqua o cibo, spesso verdura fresca o frutta, contaminati dal parassita. I sintomi principali sono diarrea acquosa prolungata, crampi addominali, nausea, stanchezza e perdita di peso. L'infezione è più frequente nei climi caldi dove i servizi igienici sono scarsi. In alcuni casi, i pazienti possono anche presentare vomito, febbre bassa e dolori muscolari. Il periodo di incubazione del parassita è in genere di circa una settimana, ma i sintomi possono persistere per diverse settimane se non trattati

L'aumento dei casi negli Stati Uniti

Secondo i dati del Cdc, tra maggio e giugno sono stati segnalati almeno 145 casi di ciclosporiasi in 17 Stati Usa. New York, nello specifico, ha segnalato il maggior numero di casi, seguita da Illinois e Texas. Negli ultimi giorni inoltre sono stati registrati oltre 170 casi di ciclosporiasi in sette contee del Michigan: Monroe, Lenawee, Washtenaw, Wayne, Livingston, Shiawassee e Jackson. E si sono registrati almeno 20 ricoveri ospedalieri.