West Nile in Italia, primo contagio umano virus in provincia di Verona

Le raccomandazioni

L'azienda sanitaria veronese aveva già attivato le misure di prevenzione e sorveglianza. La Regione Veneto raccomanda di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando regolarmente sottovasi, secchi, annaffiatoi e altri contenitori, e di mantenere correttamente coperti serbatoi e cisterne, effettuare periodicamente trattamenti larvicidi nei tombini e nelle caditoie delle proprietà private. Viene raccomandata inoltre l'adozione di adeguate misure di protezione individuale, in particolare dal crepuscolo all'alba quando è attiva la zanzara (Culex pipiens) che può trasmettere questo virus: repellenti cutanei e zanzariere alle finestre.