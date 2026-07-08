West Nile, l’esperto: "Troppi focolai di zanzare nelle aree private"

Questo virus circola da anni anche in Italia e ha come protagonisti principali zanzare e uccelli selvatici. “Le zanzare si infettano pungendo un uccello portatore del virus e possono poi trasmetterlo ad altri animali o all'uomo", spiega lo zoologo Bressi. "Gli esseri umani e i cavalli, sono invece ospiti accidentali: possono ammalarsi dopo la puntura di una zanzara infetta, ma non partecipano alla diffusione del virus". La strategia più efficace? Eliminare i luoghi in cui depongono le uova