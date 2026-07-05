Il “peccato” di mostrare il proprio corpo in un mondo grassofobico: la storia di Christine
Christine, creator conosciuta come Christinethereal e body activist, ha incontrato per la prima volta la grassofobia quando era solo una bambina: una forma di discriminazione silenziona e pervasiva che ha condizionato molte delle sue estati, e non solo. “Quando mostravo il mio corpo avevo la sensazione di commettere un peccato senza che fosse chiaro il perché”. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica in collaborazione con Animenta
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