Salute, cure a casa e telemedicina per 60mila over 80. Ecco i progetti

È stato illustrato anche il progetto proposto da Ares Sardegna, volto a costruire un modello assistenziale preventivo, proattivo e personalizzato, pensato per contrastare la dispersione territoriale e favorire la permanenza al domicilio. La presa in carico avviene tramite l'attivazione di équipe multiprofessionali territoriali (che collegano Aziende sanitarie, Case della Comunità, medici di medicina generale, Comuni e Terzo Settore). Il progetto si sviluppa appunto su tre direttrici: prevenzione del deterioramento cognitivo-motorio con strumenti digitali adattivi, miglioramento dell'aderenza terapeutica e contrasto all'isolamento sociale. Il modello integra l'assistenza di prossimità con l'Infrastruttura regionale di telemedicina (telemonitoraggio e televisite) per individuare precocemente i bisogni degli anziani. I pazienti coinvolti saranno oltre 1.400 residenti (prevalentemente tra gli 80 e i 90 anni).