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Ritirato un lotto di carne surgelata Dottor Fox dai supermercati

Salute e Benessere
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Il lotto in questione è l'A1426 con scadenza marzo 2028, venduto in confezioni da mezzo chilo e un chilo. Chi lo avesse acquistato è invitato a non consumarlo e riportarlo in negozio per ottenere la sostituzione o il rimborso

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Un lotto di polpa di bovino macinata surgelata “Dottor Fox” è stato richiamato dal ministero della Salute a seguito di una segnalazione del produttore. Si tratta di una misura precauzionale adottata per poter svolgere le necessarie verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie del prodotto senza mettere a rischio la salute dei consumatori. La ragione dello stop precauzionale è uno “stato microbiologicamente sconosciuto” della carne, ovvero la mancanza di certezze sufficienti sulla conformità del prodotto ai parametri microbiologici richiesti.

Riportare le confezioni in negozio

Il lotto interessato è l’A1426, in confezioni da mezzo chilo e un chilo, con data di scadenza a marzo 2028. Si tratta di confezioni già sul mercato ed è quindi importante che i consumatori controllino di non averle già acquistate, evitandone la consumazione e riportandola al punto vendita d’origine per ottenere la sostituzione o il rimborso secondo le modalità previste dall’esercizio commerciale.

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