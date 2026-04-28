Cresce il consumo di alcol in Italia, boom di binge drinker: i dati

Strettamente collegato al binge drinking è l’aumento del consumo di alcol fuori dai pasti. Come si legge nel rapporto dell’Iss, nel 2024 sono 17 milioni e 800mila le persone che bevono alcolici al di là del pranzo e della cena: i valori toccano il 42,1% nei maschi e il 24,6% nelle femmine,”record storico per entrambi i sessi”. Per questo anche quest’anno l’Istituto superiore di sanità ha promosso l’Alcohol Prevention Day (il 16 aprile), sostenuto dal ministero della Salute, per sensibilizzare soprattutto minori e giovani adulti rispetto ai danni che l’alcol può causare. Per l’Iss sono necessarie campagne di informazione, corsi di aggiornamento e di formazione medica in alcologia, iniziative di prevenzione per le donne in età riproduttiva e promuovere collaborazioni con gestori locali e luoghi pubblici che vendono bevande alcoliche.