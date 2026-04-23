Boom di kratom negli Usa, la droga psicoattiva non ancora vietata

Lo studio evidenzia anche differenze significative tra gli Stati americani: quelli che hanno vietato il kratom registrano tassi più bassi di esposizione e di esiti gravi rispetto a quelli che adottano regolamentazioni più permissive o non prevedono alcuna normativa. Gli autori della ricerca hanno sottolineato che il kratom non è attualmente regolato a livello federale negli Stati Uniti né approvato per uso medico, lasciando ai singoli Stati la responsabilità di disciplinarne l’utilizzo. "Il kratom - ha spiegato ancora Ryan Feldman - non è incluso nell'elenco delle sostanze controllate in base all'Us Controlled Substances Act né è approvato per uso medico dalla Fda (Food and Drug Administration), il che lascia i singoli Stati americani liberi di stabilire le proprie normative. O di non farlo". Ad esempio, Arizona, Georgia e Utah hanno introdotto leggi come il Kratom Consumer Protection Act che ne regolamenta l’uso: prevede il divieto di vendita ai minori, l’obbligo di una etichettatura chiara e controlli sulla purezza del prodotto.