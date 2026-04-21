L’endometriosi è una patologia cronica spesso invalidante che colpisce circa una donna su dieci in età riproduttiva in tutto il mondo, con conseguenze sulla qualità della vita e sulla fertilità. "In Italia questa malattia è ampiamente sotto diagnosticata e caratterizzata da forti diseguaglianze regionali nell’organizzazione dei servizi sanitari", così sottolinea il nuovo report dell’Osservatorio Gimbe "Endometriosi: evidenze scientifiche e diseguaglianze regionali" (realizzato con il contributo non condizionante di Gedeon Richter Italia).