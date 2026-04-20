Giornata cannabis, CBD e legalizzazione: cosa dice la legge in Italia

Nella giornata dedicata che la celebra ogni 20 aprile a livello mondiale, la cannabis arriva in Parlamento. A portarla dentro e fuori palazzo Montecitorio, oggi è una doppia iniziativa: la prima promossa da +Europa con il segretario Riccardo Magi, la seconda per iniziativa dei Radicali Italiani che faranno un flash mob davanti al palazzo della Camera durante il quale fumeranno cannabis. "Porteremo la cannabis in parlamento per denunciare l'ennesima norma proibizionista, e in quanto tale illiberale e giustizialista, contenuta nel decreto sicurezza relativa alla cosiddetta lieve entità", ha spiegato Magi. Tutto questo, proprio mentre sarà in corso nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia "la seduta fiume per approvare in fretta e furia, calpestando le prerogative dei deputati e la democrazia parlamentare, questo ennesimo obbrobrio securitario targato Meloni". Interpellato dall'AGI, il segretario di Più Europa ha affermato che il decreto sicurezza "restringe ulteriormente, dopo il Decreto Caivano, l'attenuante della lieve entità. Una scelta che sbatte contro il muro della Corte Costituzionale, che nel 2025 ha sottolineato che lo spaccio di lieve entità costituisce un fatto di ridotta offensività e che proprio per questo non deve essere punito con il carcere ma con pene alternative come la messa alla prova. Tutto il decreto sicurezza, d'altronde, e' un insieme di norme penali finalizzate a sbattere quanta più ente possibile in carceri già sovraffollate ai limiti della disumanità", continua Magi. "La repressione e lo stigma si abbatteranno ancora di piu' anche sui semplici consumatori".