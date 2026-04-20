In questo quadro l'Associazione italiana celiachia ha presentato alcune richieste, a partire dai costi: "Bisogna abbassare i prezzi della terapia alimentare senza glutine, perché per le persone con celiachia la terapia non è rappresentata da pillole e farmaci ma dal cibo nel piatto", ha detto la direttrice generale Caterina Pilo. Attualmente "la quota che viene garantita ai pazienti è pari a circa 100 euro al mese. Una cifra ancora sufficiente ma sulla quale iniziano a pesare i rincari generali". Altro aspetto critico riguarda la sottostima dei casi: "In Italia sarebbero attesi circa 600mila pazienti, ma la diagnosi effettiva riguarda 280mila persone e questo significa che ulteriori 300mila persone sono celiache ma non lo sanno”.

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