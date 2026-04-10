Parkinson, i segnali precoci della malattia secondo Fondazione Limpe

Introduzione

In Italia circa 300mila pazienti sono affetti da Parkinson, una malattia cronica e degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale e influenza il controllo dei movimenti. A dirlo è la Fondazione Limpe che, in vista della Giornata mondiale del Parkinson che ricorre l'11 aprile, ha presentato un decalogo sulle “10 cose da sapere” sulla malattia: dai segnali precoci ai comportamenti da seguire per ridurre il rischio.

Secondo le ultime ricerche, la patologia, che rappresenta la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer, potrebbe iniziare molto prima della comparsa dei segnali evidenti: sintomi precoci come disturbi del sonno, ansia e voce più debole possono precedere i segni motori del Parkinson anche di anni. Tra le abitudini da adottare per favorire un migliore benessere neurologico, ci sono l’attività fisica, la dieta equilibrata e il mantenimento dei rapporti sociali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.