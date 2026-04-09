Choc anafilattico, arriva in farmacia spray nasale oltre all'iniezione

Questo nuovo medicinale rappresenta una svolta per la sua praticità e potrà essere usato al posto dell'iniezione contro lo choc anafilattico nei pazienti allergici. È già in commercio in Germania e ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco

Lo spray nasale all’adrenalina è stato approvato nel 2024 sia dalla Food and Drug Administration Usa che dall’Agenzia europea del farmaco e il suo arrivo in Italia è previsto entro il 2026. Questo nuovo medicinale rappresenta una svolta per la sua praticità e potrà essere usato al posto dell'iniezione contro lo choc anafilattico nei pazienti allergici. È già in commercio in Germania e ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco.