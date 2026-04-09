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Choc anafilattico, arriva in farmacia spray nasale oltre all'iniezione tradizionale

Salute e Benessere

Questo nuovo medicinale rappresenta una svolta per la sua praticità e potrà essere usato al posto dell'iniezione contro lo choc anafilattico nei pazienti allergici. È già in commercio in Germania e ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco

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Lo spray nasale all’adrenalina è stato approvato nel 2024 sia dalla Food and Drug Administration Usa che dall’Agenzia europea del farmaco e il suo arrivo in Italia è previsto entro il 2026. Questo nuovo medicinale rappresenta una svolta per la sua praticità e potrà essere usato al posto dell'iniezione contro lo choc anafilattico nei pazienti allergici. È già in commercio in Germania e ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco. 

Piccolo e tempestivo

Si tratta quindi di uno spray nasale, piccolo, maneggevole e, soprattutto, facile da usare che rappresenta una valida alternativa all’iniezione intramuscolo garantendo la stessa efficacia, ma con una tempestività d’intervento nettamente superiore. Proprio per questo il suo arrivo nel nostro Paese è molto atteso: era stato annunciato ad ottobre dagli esperti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC), in occasione del 37esimo congresso nazionale, organizzato a Milano, in collaborazione con la World Allergy Organization.

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