Le canzoni didattiche del "prof" Baglioni: "Così la scuola è più inclusiva"
Da anni l'attore ed ex prof Lorenzo Baglioni trasforma le lezioni in musica: “Le canzoni didattiche sono strumenti efficaci anche per spiegare le equazioni o le regole della grammatica”, racconta a SkyTG24. "Un docente entra in aula come un attore sul palco: deve conquistare il suo pubblico". Al suo fianco, in un nuovo progetto educativo, la pedagogista Barbara Urdanch: "Il pop aiuta a includere anche studenti con disturbi dell'apprendimento. Una canzone ben costruita può diventare un anticipatore cognitivo"
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