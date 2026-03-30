Sughi pronti ritirati dal Ministero per possibili corpi estranei

I prodotti al centro dei richiami

In ordine di tempo, il primo prodotto ad essere ritirato è stato il sugo vegetale a base di pomodoro e soia dell'azienda "Cereal Terra", con sede dello stabilimento in via Ricardesco 15/17 a Ciriè (Torino). La data di scadenza del prodotto è 14/01/2028 (lotto di produzione 14 01 28), si tratta nello specifico di "Sugo in vaso di vetro, formato 190 grammi". Il motivo del richiamo è "possibile presenza di corpi estranei (2 mm)". Nelle avvertenze, gli esperti indicano che "a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il ragù di soia con il termine di conservazione sopra indicato. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d'acquisto". Il secondo prodotto, a marchio "Biotrevisan" e sempre del produttore "Cereal Terra" è il ragù di soia bio vegan nel vasetto da 190 grammi (lotto di produzione 040328 con data di scadenza 04-03-2028). Anche in questo caso il motivo del richiamo è legato alla "possibile presenza di corpi estranei". Per questo prodotto "in via cautelativa si chiede di non consumare il prodotto e riportare la merce presso il punto d'acquisto". Altri due prodotti sono stati segnalati, per situazioni simili, ma non destano preoccupazioni particolari. "Durante la produzione i prodotti sono stati scansionati con macchina raggi X, non rilevando alcuna problematica. Si tratta pertanto di una misura prettamente precauzionale", sottolineano gli avvisi. I prodotti sono il sugo bolognese vegano con verdure "Bertagni" (lotto di produzione S051E con data di scadenza 20-08-2028) del produttore "Fattorie Umbre S.r.l". Il barattolo è da 285 grammi. L'ultimo prodotto è il sugo alla bolognese vegano a marchio "Arrighi", barattolo da 320 grammi, sempre del produttore "Fattorie Umbre S.r.l". Il lotto, in questo caso, è S057F con data di scadenza 26-02-2029. Come nel caso precedenti, la possibile presenza di corpi estranei è stata scongiurata anche perchè durante la produzione il prodotti "è stato scansionati con macchina raggi X, non rilevando alcuna problematica". La misura messa in atto, al pari del prodotto precedente, è dunque "prettamente precauzionale".