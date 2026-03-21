Lo studio cinese non è il primo tentativo di spiegare l’invecchiamento umano. Altre ricerche precedenti, come quella pubblicata ad agosto 2024 su Nature Ageing, avevano già evidenziato la presenza di scalini-chiave nel percorso dell'invecchiamento, che segnano drastici mutamenti a livello biomolecolare. In quel caso, il primo scalino era a 44 anni e il secondo a 60.

Nello specifico, nel primo si evidenziavano cambiamenti nelle molecole correlate al metabolismo dei lipidi, della caffeina e dell’alcol, oltre a correlazioni con malattie cardiovascolari e alterazioni della pelle e dei muscoli. Nel secondo, invece, le variazioni erano associate al metabolismo dei carboidrati e della caffeina, alle malattie cardiovascolari, alla pelle e ai muscoli, alla regolazione immunitaria e alla funzionalità renale.