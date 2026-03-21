La meningite è un’infiammazione dei tessuti che avvolgono cervello e midollo spinale. Esistono diverse forme: quella batterica, pur meno frequente, è la più grave. La meningite può essere causata da virus, batteri o funghi. La forma virale è la più diffusa e, nella maggior parte dei casi, ha un decorso meno grave. Più rara, ma potenzialmente molto più seria, è invece la meningite batterica, che può evolvere rapidamente e provocare complicanze importanti, fino a risultare fatale o lasciare danni permanenti. Tra le forme batteriche rientra la meningite meningococcica, causata dal batterio Neisseria meningitidis, che può avere un decorso rapido e richiede un intervento tempestivo.