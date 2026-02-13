“In un mondo che pretende controllo e alternative per tutto” evidenzia il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’IRCCS San Raffaele di Roma e Ordinario di Neurologia della stessa Università, “l’amore resta l’unica dimensione che continua a sottrarsi alla logica della sostituibilità" ascolta articolo

“Non esiste l’amore. Esistono gli amori: per il partner, per i figli, per gli amici, per gli altri, per la natura, per gli animali”. Spiega il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’IRCCS San Raffaele di Roma e Ordinario di Neurologia della stessa Università. “Una geografia affettiva che attraversa il cervello e la storia evolutiva della specie”. L’amore accade. Non si programma, non si calibra, non si mette in pausa, “altera il ritmo del corpo e la percezione del tempo, espone alla vulnerabilità e al rischio”. E proprio per questo, nell’epoca dell’efficienza e dell’algoritmo, è diventato culturalmente scomodo.

"L'amore è una tempesta neurochimica per il nostro cervello" L'amore nasce come impulso primario, necessario alla sopravvivenza. Non è una sovrastruttura romantica: è un programma inscritto nel sistema nervoso. "Quando ci innamoriamo" spiega Barbanti, "nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica. L'ipotalamo rilascia sostanze che spiegano anche il cosiddetto "mal d'amore": aumenta la dopamina, che genera euforia; cresce il nerve growth factor, associato al romanticismo; si innalza l'ossitocina, legata all'attaccamento; mentre la serotonina fluttua, contribuendo alla componente di pensiero ricorrente tipica dell'innamoramento. Per certi versi, i circuiti coinvolti somigliano a quelli delle dipendenze. Non è un caso che l'innamoramento abbia qualcosa di febbrile, di eccessivo, di leggermente irrazionale".

"Amare significa essere dediti, coraggiosi e autentici" L'amore non coincide con la sola passione. Dal punto di vista neuroscientifico, quello autentico, implica dedizione e coraggio. "Amare significa esporsi, essere disposti al sacrificio" sottolinea il neurologo, "questo processo si associa a una modulazione dell'attività dell'amigdala, l'area cerebrale legata alla paura. È un dato che aiuta a distinguere con chiarezza ciò che amore non è: gelosia patologica, stalking e violenza non hanno alcuna radice nel vero legame affettivo. L'amore vero non distrugge, non possiede, non annienta. Protegge".