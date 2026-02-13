Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"L'amore non è un algoritmo": cosa vuol dire oggi amare secondo il neurologo Barbanti

Salute e Benessere
©Getty

“In un mondo che pretende controllo e alternative per tutto” evidenzia il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’IRCCS San Raffaele di Roma e Ordinario di Neurologia della stessa Università, “l’amore resta l’unica dimensione che continua a sottrarsi alla logica della sostituibilità"

ascolta articolo

“Non esiste l’amore. Esistono gli amori: per il partner, per i figli, per gli amici, per gli altri, per la natura, per gli animali”. Spiega il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’IRCCS San Raffaele di Roma e Ordinario di Neurologia della stessa Università. “Una geografia affettiva che attraversa il cervello e la storia evolutiva della specie”. L’amore accade. Non si programma, non si calibra, non si mette in pausa, “altera il ritmo del corpo e la percezione del tempo, espone alla vulnerabilità e al rischio”. E proprio per questo, nell’epoca dell’efficienza e dell’algoritmo, è diventato culturalmente scomodo.

“L’amore è una tempesta neurochimica per il nostro cervello”

L’amore nasce come impulso primario, necessario alla sopravvivenza. Non è una sovrastruttura romantica: è un programma inscritto nel sistema nervoso. “Quando ci innamoriamo” spiega Barbanti, “nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica. L’ipotalamo rilascia sostanze che spiegano anche il cosiddetto “mal d’amore”: aumenta la dopamina, che genera euforia; cresce il nerve growth factor, associato al romanticismo; si innalza l’ossitocina, legata all’attaccamento; mentre la serotonina fluttua, contribuendo alla componente di pensiero ricorrente tipica dell’innamoramento. Per certi versi, i circuiti coinvolti somigliano a quelli delle dipendenze. Non è un caso che l’innamoramento abbia qualcosa di febbrile, di eccessivo, di leggermente irrazionale”.

Potrebbe interessarti

San Valentino, perché il 14 febbraio è la festa degli innamorati

“Amare significa essere dediti, coraggiosi e autentici”

L’amore non coincide con la sola passione. Dal punto di vista neuroscientifico, quello autentico, implica dedizione e coraggio. “Amare significa esporsi, essere disposti al sacrificio” sottolinea il neurologo, “questo processo si associa a una modulazione dell’attività dell’amigdala, l’area cerebrale legata alla paura. È un dato che aiuta a distinguere con chiarezza ciò che amore non è: gelosia patologica, stalking e violenza non hanno alcuna radice nel vero legame affettivo. L’amore vero non distrugge, non possiede, non annienta. Protegge”.

Potrebbe interessarti

San Valentino: 15 film da guardare, da Cime tempestose a Pretty Woman

Può nascere amore senza presenza? I pericoli del web e dell’AI

In un’epoca di connessioni permanenti e relazioni mediate dagli schermi, si pone una domanda inevitabile: può nascere amore senza presenza? “Se la storia dimostra che un legame può sopravvivere alla distanza” sostiene Barbanti, “è difficile immaginare che possa nascere senza contatto, vicinanza, scambio reale. Il cervello umano riconosce l’amore attraverso la prossimità, la condivisione sensoriale, l’esperienza reciproca”. Anche l’idea di un “amore sicuro” offerto dall’intelligenza artificiale, privo di conflitti, imprevedibilità e rischio, appare, secondo l’esperto, incompatibile con ciò che accade nel nostro sistema nervoso. “L’essere umano ama ciò che non può possedere totalmente, ciò che conserva una quota di mistero e alterità. Un profilo perfettamente programmato non può generare quell’elemento di imprevedibilità che il cervello riconosce come autentico legame. L’amore “non è un rischio biologico, al contrario, è il meccanismo che garantisce continuità, gratitudine, riconoscenza e coesione sociale”. 

Potrebbe interessarti

San Valentino, da Verona a Tupai: 20 mete per una vacanza romantica
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/8
Lifestyle

Buon San Valentino, frasi d’amore per dediche romantiche

L'attesissima Festa degli innamorati si avvicina e, come da tradizione, in molti si preparano a celebrare l’amore in tutte le sue forme. In vista di questa ricorrenza, ecco una serie di dediche e frasi romantiche da dedicare a chi amiamo

Vai alla Fotogallery

Salute e benessere: Ultime notizie

Padova, bambino di 9 anni operato al cervello da sveglio

Salute e Benessere

Si tratta del primo caso del genere eseguito in tutto il Veneto con una metodica piuttosto...

Cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi

Salute e Benessere

Proseguono le indagini sul caso del bimbo sottoposto all’ospedale Monaldi di Napoli a un...

Tumore al colon-retto, quali sono i sintomi da non sottovalutare

Salute e Benessere

La morte di James Van Der Beek ha riacceso l’attenzione sul tumore al colon-retto, una neoplasia...

Long Covid, "Danni al cervello con effetti simili all'Alzheimer"

Salute e Benessere

I ricercatori della NYU Langone Health / NYU Grossman School of Medicine hanno sottolineato la...

Rocco Giocattoli e Peter Pan ODV insieme per bambini malati di tumore

Salute e Benessere

Prosegue l’alleanza fondata su valori condivisi e sull’impegno concreto a sostegno dei bambini...

Salute e benessere: Più letti