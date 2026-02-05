L'acqua frizzante fa dimagrire? Cosa dicono gli esperti

Può l’acqua frizzante aiutare a perdere peso? È questa la domanda alla base di uno studio giapponese del ricercatore Akira Takahashi pubblicato su Nutrition, Prevention & Health, che ipotizza un legame tra l’anidride carbonica e alcuni processi legati al metabolismo del glucosio.

I benefici dell'acqua frizzante secondo Bassetti

Sul dibattito è intervenuto anche l’infettivologo e divulgatore Matteo Bassetti che, pur con cautela, sottolinea vari benefici dell’acqua frizzante. Secondo Bassetti, “l’acqua frizzante non fa dimagrire da sola. Però può essere un piccolo supporto dentro uno stile di vita sano”. Per il medico è infatti possibile che l’anidride carbonica incida sull’assorbimento del glucosio, ma si tratta di un "effetto minimo" con "variazioni modeste". Altro aspetto da considerare è l’effetto del gas sul senso di sazietà: "Le bollicine distendono lo stomaco e aumentano la sensazione di pienezza. Se bevo acqua frizzante prima di un pasto, potrei sentirmi sazio prima e mangiare meno. Non vale per tutti, ma può aiutare". Altro vantaggio risiede nel fatto che "rendere l’acqua più gradevole significa allontanare le bevande zuccherate". Da considerare, inoltre, che "in alcune persone l’anidride carbonica può favorire la motilità intestinale". Ma il messaggio fondamentale, per l’infettivologo è che è importante bere tanto e idratarsi adeguatamente, dunque "se le bollicine mi fanno bere di più, ben vengano".