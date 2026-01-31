Virus Nipah, cosa sapere su rischio contagi e consigli per chi viaggia

Il virus Nipah è trasmesso all'uomo dagli animali, in particolare dai pipistrelli della frutta - noti come volpi volanti - e può causare febbre e infiammazione cerebrale. Ha un potenziale "epidemico e pandemico" ed è inoltre considerato ad alto tasso di mortalità, compreso tra il 40% e il 75%. Per il governo indiano, tuttavia, la situazione resta al momento gestibile: finora sono stati identificati e sottoposti a test quasi 200 contatti dei casi confermati e tutti rimangono asintomatici e sono risultati negativi al test per l'infezione da virus Nipah.