Porsche Consulting a Davos per il futuro della salute

Al Grandhotel Belvédère, durante l’Annual Meeting del World Economic Forum a Davos , Porsche Consulting ha acceso i riflettori sulla convergenza tra big tech e industria farmaceutica, svelando come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo lo sviluppo dei farmaci e delle terapie innovative. Il panel “Shaping Global Well-Being Through Technology” ha visto confrontarsi leader del settore su strategie, investimenti e modelli computazionali che guideranno la salute globale nei prossimi anni.

AI e Pharma insieme per la salute del futuro

Secondo Josef Nierling, CEO di Porsche Consulting Italia, chi controllerà i modelli biologici computazionali e l’accesso ai dati clinici avrà un vantaggio strategico enorme, accelerando la scoperta di farmaci personalizzati. Con investimenti miliardari da Microsoft, Elli Lilly e Nvidia e l’AI già al centro del 46% del venture capital in salute nel 2025, l’industria si prepara a un futuro dove tecnologia e biologia si intrecciano. Fiducia dei pazienti, sicurezza dei dati e regole chiare per l’innovazione diventano così i pilastri su cui costruire un ecosistema etico, sostenibile e capace di trasformare le promesse dell’AI in benefici concreti per la società. Sul ruolo delle tecnologie Chris Bishop, Technical Fellow e Fondatore di Microsoft Research AI for Science conclude: “Sono convinto che la scoperta scientifica rappresenti l’opportunità più significativa e promettente per l’IA nella nostra epoca. Le implicazioni sono enormi: dalla creazione di farmaci salvavita alla progettazione di materiali sostenibili. Combinando l’eccellenza della ricerca con la scala industriale, abbiamo una rara occasione per delineare il futuro della salute globale e dei sistemi correlati. Le scelte che compiamo oggi, attraverso settori e confini, determineranno non solo il progresso tecnologico, ma anche la resilienza e la prosperità a lungo termine della nostra società".