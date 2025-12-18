Offerte Sky
Salute e Benessere

C’è un legame tra dipendenza da social e ADHD nei bambini

Davide Piacenza

Un uso maggiore e prolungato dei social media, rispetto agli altri media digitali, è associato a incrementi graduali di disattenzione; in particolare, nei ragazzini esposti in modo più intenso alle dinamiche socialmediali. Lo afferma una ricerca condotta tra Usa e Europa su oltre 8mila bambini che fornisce ulteriori elementi su uno dei temi più dibattuti dei nostri tempi e che ancora divide in campo scientifico

