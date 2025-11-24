Novo Nordisk cede 10% in Borsa: farmaco Evoke non rallenta l'Alzheimer

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Novo Nordisk cede del 10% in Borsa: il farmaco Evoke non rallenta l'Alzheimer

Salute e Benessere
©Getty

L'azienda danese, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo principale negli studi clinici in fase avanzata su Evoke, volti a verificare l'effettivo rallentamento del declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer, non è stato raggiunto. Il farmaco a base di semaglutide non avrebbe quindi determinato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia

ascolta articolo

L'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk cede di quasi il 10% in Borsa. A determinarlo è stato il fallimento clinico di Evoke, il farmaco prodotto dalla stessa azienda con l'obiettivo di contrastare l'Alzheimer. Gli studi di fase 3 sul farmaco a base di semaglutide non hanno infatti dimostrato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia. L'azienda, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo principale negli studi clinici in fase avanzata, volti a verificare l'effettivo rallentamento del declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer, non è stato raggiunto.

Il fallimento di Evoke

Come spiega Bloomberg, si tratta quindi di “un primo fallimento per il farmaco a base di semaglutide”, i cui studi al momento verranno interrotti. Dopo l'annuncio, il titolo del gruppo farmaceutico è caduto sotto una corrente di forti vendite in Borsa, con un calo dell'8% sul listino di Copenaghen a 280 corone danesi, con un minimo di seduta a quota 266.

Leggi anche

Novo Nordisk verso 9mila licenziamenti: "Un miliardo di risparmio"
FOTOGALLERY

©Getty

1/8
Salute e Benessere

Alzheimer, studio su casi insorti a decenni da trattamenti medici

La ricerca fornisce la prima prova dell'insorgere della malattia in persone per via medica, con la trasmissione della proteina beta-amiloide

Vai alla Fotogallery

Salute e benessere: Ultime notizie

Novo Nordisk cede 10% in Borsa: farmaco Evoke non rallenta l'Alzheimer

Salute e Benessere

L'azienda danese, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo...

Health, stenosi lombare e tumore della prostata: sintomi e diagnosi

Raffaella Cesaroni

Sicurezza alimentare, dal frigo alle spugnette: 10 errori da evitare

Salute e Benessere

Ogni quanto vanno sostituite le spugnette per i piatti? E le uova dove vanno messe? A queste...

Febbre emorragica di Marburg, caso sospetto ad Asti. I sintomi

Salute e Benessere

Il paziente è un anziano di 81 anni che si è presentato al pronto soccorso, di ritorno da un...

I Cdc rivedono pagina su vaccini e autismo. Le reazioni degli esperti

Salute e Benessere

I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi hanno modificato la pagina dedicata a...

Salute e benessere: Più letti