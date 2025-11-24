Novo Nordisk cede 10% in Borsa: farmaco Evoke non rallenta l'Alzheimer

Novo Nordisk cede del 10% in Borsa: il farmaco Evoke non rallenta l'AlzheimerSalute e Benessere
L'azienda danese, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo principale negli studi clinici in fase avanzata su Evoke, volti a verificare l'effettivo rallentamento del declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer, non è stato raggiunto. Il farmaco a base di semaglutide non avrebbe quindi determinato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia
L'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk cede di quasi il 10% in Borsa. A determinarlo è stato il fallimento clinico di Evoke, il farmaco prodotto dalla stessa azienda con l'obiettivo di contrastare l'Alzheimer. Gli studi di fase 3 sul farmaco a base di semaglutide non hanno infatti dimostrato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia. L'azienda, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo principale negli studi clinici in fase avanzata, volti a verificare l'effettivo rallentamento del declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer, non è stato raggiunto.
Il fallimento di Evoke
Come spiega Bloomberg, si tratta quindi di “un primo fallimento per il farmaco a base di semaglutide”, i cui studi al momento verranno interrotti. Dopo l'annuncio, il titolo del gruppo farmaceutico è caduto sotto una corrente di forti vendite in Borsa, con un calo dell'8% sul listino di Copenaghen a 280 corone danesi, con un minimo di seduta a quota 266.
©Getty
