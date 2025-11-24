Novo Nordisk cede 10% in Borsa: farmaco Evoke non rallenta l'Alzheimer

L'azienda danese, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo principale negli studi clinici in fase avanzata su Evoke, volti a verificare l'effettivo rallentamento del declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer, non è stato raggiunto. Il farmaco a base di semaglutide non avrebbe quindi determinato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia

L'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk cede di quasi il 10% in Borsa. A determinarlo è stato il fallimento clinico di Evoke, il farmaco prodotto dalla stessa azienda con l'obiettivo di contrastare l'Alzheimer. Gli studi di fase 3 sul farmaco a base di semaglutide non hanno infatti dimostrato una riduzione statisticamente significativa della progressione della malattia. L'azienda, nota per la produzione di farmaci anti-obesità, ha specificato che l'obiettivo principale negli studi clinici in fase avanzata, volti a verificare l'effettivo rallentamento del declino cognitivo nei pazienti affetti da Alzheimer, non è stato raggiunto.