Novo Nordisk verso 9mila licenziamenti: "Un miliardo di risparmio"

Il taglio dei posti di lavoro è pari a oltre l'11% dell'organico del colosso farmaceutico, che negli ultimi anni aveva conosciuto un ulteriore boom grazie al farmaco antidiabetico Ozempic, utilizzato anche per dimagrire. "La riduzione del personale è prevista in tutta l'azienda e dovrebbe consentire un risparmio annuo complessivo di circa 8 miliardi di corone (1,07 miliardi di euro) entro il 2026", ha scritto il gruppo in una nota. Il piano di tagli piace alle borse: il titolo Novo Nordisk è infatti salito ascolta articolo

La Novo Nordisk annuncia migliaia di licenziamenti. La casa farmaceutica dell'antidiabetico Ozempic, molto popolare sui social network per la perdita di peso, taglierà 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo, pari a oltre l'11% del suo organico. "La riduzione del personale è prevista in tutta l'azienda e dovrebbe consentire un risparmio annuo complessivo di circa 8 miliardi di corone (1,07 miliardi di euro) entro la fine del 2026", scrive il gruppo in una nota. Per la terza volta dall'inizio dell'anno, Novo Nordisk ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2025, con un margine operativo ora compreso tra il 4% e il 10% contro il 10% e il 16% annunciati in precedenza. "I nostri mercati stanno cambiando, in particolare nel campo dell'obesità, perché sono diventati più competitivi e orientati al consumatore, quindi anche la nostra azienda deve evolversi", ha spiegato il nuovo amministratore delegato Mike Doustdar.

L'ad: "Serve cultura orientata alla performance" Il gruppo, presente in 80 paesi, ha precisato che 5.000 posti di lavoro dovrebbero essere tagliati in Danimarca. "Dobbiamo instaurare una cultura più orientata alla performance, impiegare le nostre risorse in modo sempre più efficiente e dare priorità agli investimenti dove avranno il maggiore impatto, ovvero nei nostri principali settori terapeutici", ha aggiunto l'amministratore delegato Mike Doustdar. Il nuovo piano di riduzione delle spese di Novo Nordisk incassa il plauso degli analisti e favorisce gli acquisti sul titolo della società farmaceutica, nonostante la revisione al ribasso della guidance. Le quotazioni del colosso delle pillole dimagranti salgono così del 3,34% a 350,1 corone alla Borsa di Copenaghen.