Cibi ultra-processati legati a rischio cancro al colon. Quali sono

Lo studio: cibi ultra-processati legati a rischio cancro al colon. Ecco quali sono
Introduzione
Quello che devi sapere
La ricerca
Il consumo elevato di alimenti ultra-processati, AUP, è associato a un rischio significativamente più elevato di sviluppare adenomi, polipi del colon, che sono precursori del cancro del colon-retto a esordio precoce, EOCRC. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori del Massachusetts General Brigham e pubblicato su sulla rivista Jama Oncology. La ricerca ha analizzato i dati del Nurses' Health Study II, un ampio studio prospettico a lungo termine su circa 30 mila infermiere di età inferiore ai 50 anni, una generazione a rischio elevato di EOCRC.
Cosa è emerso
Le donne che consumavano i livelli più elevati di AUP, in media 10 porzioni al giorno, avevano un rischio maggiore del 45% di sviluppare adenomi convenzionali rispetto a quelle che ne consumavano i livelli più bassi, in media tre porzioni al giorno. Questo tipo di polipo è il precursore del cancro del colon-retto più comunemente associato all'EOCRC. L'aumento del rischio sembra essere lineare, suggerendo che maggiore è il consumo di AUP, maggiore è la probabilità di formazione di polipi al colon.
I fattori di rischio
L'associazione è rimasta valida anche dopo aver tenuto conto di altri fattori di rischio noti per il cancro del colon-retto, come l'indice di massa corporea (BMI), il diabete di tipo 2 e il basso apporto di fibre. In media, le partecipanti consumavano 5,7 porzioni di AUP al giorno, pari al 35% delle loro calorie giornaliere totali. Gli AUP sono alimenti pronti al consumo che spesso contengono alti livelli di zucchero, sale, grassi saturi e additivi alimentari.
Non solo dieta
Non è stata rilevata alcuna associazione tra l'assunzione di AUP e le lesioni seghettate, un altro tipo di precursore del cancro del colon-retto che si sviluppa più lentamente ed è meno comunemente associato all'EOCRC. I risultati suggeriscono che la riduzione del consumo di alimenti ultra-processati è una strategia importante per mitigare il crescente carico del cancro del colon-retto a esordio precoce, il cui aumento è un fenomeno preoccupante nei paesi ad alto reddito. Gli autori sottolineano tuttavia che la dieta non è l'unica spiegazione per questa tendenza e che sono in corso ulteriori ricerche per identificare altri fattori di rischio per l'EOCRC.
Quali cibi sono ultraprocessati?
I cibi ultraprocessati, ricorda l'AIRC, sono alimenti confezionati e pronti per essere riscaldati o consumati direttamente, frutto di ripetute lavorazioni industriali. Rientrano nella categoria molti piatti pronti e surgelati, le bevande zuccherate, i prodotti in vendita nei “fast-food” e molti snack confezionati (dolci o salati). I cibi ultraprocessati sono chiamati in questo modo perché contengono diversi ingredienti aggiunti (come sale, zucchero, coloranti, additivi) e inoltre perché spesso sono prodotti dall’elaborazione di sostanze (grassi, amidi eccetera) estratte da alimenti più semplici. Assumerne quantità eccessive può creare problemi per la salute e aumentare il rischio di tumore del colon anche del 30 per cento circa.
Cresce il consumo di alimenti ultra-processati
"L'incidenza globale del cancro del colon-retto a esordio precoce, diagnosticato prima dei 50 anni, è aumentata negli ultimi decenni, specialmente nei Paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti", spiegano i ricercatori dello studio coordinato dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston. Di pari passo è cresciuto il consumo di alimenti ultra-processati che "ora rappresenta quasi il 60% dell'apporto energetico degli adulti negli Stati Uniti".
Una possibile nuova frontiera contro il cancro al colon
Nuovi farmaci anti-obesità potrebbero rappresentare una speranza contro il cancro al colon. Invita a lavorare su questa pista uno studio dell'università della California di San Diego pubblicato su 'Cancer Investigation', da cui emergono "prove convincenti" sulla possibilità che l'azione degli agonisti dell'ormone intestinale Glp-1 vada ben oltre la riduzione della glicemia e del peso. Con un'analisi condotta su oltre 6.800 pazienti affetti da tumore del colon in tutti i centri sanitari dell'università della California, i ricercatori hanno scoperto che "chi assumeva agonisti Glp-1 presentava un rischio di morte entro 5 anni più che dimezzato (15,5% contro 37,1%) rispetto a chi non li assumeva". Da qui l'appello degli autori: "Sebbene i risultati siano osservazionali, sottolineano l'urgente necessità di studi clinici per verificare se questi farmaci possano migliorare i tassi di sopravvivenza al cancro, in particolare nei pazienti con tumori correlati all'obesità".