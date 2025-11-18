Legionella, casi in aumento in Italia: cos’è e quali sono i sintomi

Secondo l’Istituto superiore di sanità, negli ultimi trent’anni i casi di legionellosi in Italia sono aumentati in modo costante, pur rimanendo una patologia spesso sottostimata. Nel 2022 sono state notificate 3.111 infezioni, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente e un ritorno ai livelli registrati prima della pandemia di Covid. Nel 2023 le segnalazioni sono ulteriormente salite: 3.911 i casi notificati, in aumento del 25%. Il 74,9% è stato registrato in sei regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lazio e Piemonte), mentre il restante 25,1% proviene dalle altre 15 Regioni e Province autonome. L’incidenza grezza nel 2023 è stata di 66,3 casi per milione di abitanti, superiore ai 52,8 dell’anno precedente e ai valori pre-pandemia. Rimane evidente il gradiente Nord-Centro-Sud: 96,6 casi per milione al Nord, 67,5 al Centro e 19,9 al Sud.

©IPA/Fotogramma