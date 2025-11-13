Emicrania e cefalea, cosa sapere e i consigli su come gestirle

Una emicrania di bassa intensità si può curare con farmaci denominati triptani. Agiscono mimando la serotonina per restringere i vasi sanguigni nel cervello e bloccare il rilascio di sostanze che causano dolore e altri sintomi associati, come nausea, vomito e sensibilità a luce e rumore. Esempi di triptani includono sumatriptan, eletriptan e rizatriptan. Utila anche il paracetamolo in associazione a farmaci antiemetici in caso di nausea e vomito. Per le emicranie ricorrenti, si può prendere in considerazione una terapia specifica, indicata dal medico, basata su con un anticorpo monoclonale (erenumab). In altri casi possono anche essere presi in considerazione metodi più naturali, come l'elettrostimolazione periferica, e trattamenti di ossigeno-ozonoterapia sistemica e infiltrativa.