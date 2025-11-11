Polmonite, Bassetti: "Molti casi negli ospedali, diagnosi importante"

Tutti gli anni sono 150mila gli italiani ricoverati e 9mila i decessi. E come sempre, ogni anno, si registrano complicanze serie che riguardano soprattutto le persone a rischio: gli anziani, i bambini, i pazienti cronici. “Sapere di avere una polmonite virale o batterica è molto diverso per quanto riguarda la gestione” dichiara l'esperto in un'intervista al Messaggero

“I nostri ospedali sono già oggi pieni di casi di polmonite”. A lanciare l’ allarme è Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova che in un’intervista al Messaggero avverte: “Sono molti anche i casi impegnativi, che vanno gestiti naturalmente da mani esperte e soprattutto in cui bisogna lavorare bene per quanto riguarda la fase di diagnostica, perché sapere di avere una polmonite virale o batterica è molto diverso per quanto riguarda la gestione”. La polmonite ogni anno miete vittime. I dati parlano chiaro. In Italia ci sono almeno 150mila ricoveri e 9mila i decessi all'anno.

Ogni anno 150mila ricoveri e 9mila morti, Italia meglio di Europa Una diagnosi di polmonite è fonte di preoccupazione a qualsiasi età. Questa malattia, infatti, "è una causa di ricovero ospedaliero da sempre e, purtroppo, anche causa di morte. Tutti gli anni sono 150mila gli italiani ricoverati e 9mila i decessi. Ma attualmente non registriamo grandi cambiamenti nei numeri, l'epidemiologia è stabile. E come sempre, ogni anno, si registrano complicanze serie che riguardano soprattutto le persone a rischio: gli anziani, i bambini, i pazienti cronici" dice all'Adnkronos Salute Claudio Micheletto, presidente dell'Associazione nazionale pneumologi ospedalieri (Aipo), in un periodo in cui alcuni casi noti hanno riportato all'attenzione questa patologia, in particolare per la forma interstiziale, come per la morte del maestro Peppe Vessicchio o per il ricovero dell'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Approfondimento Timeline, lo shutdown negli Stati Uniti e le cause della polmonite interstiziale

Le cause della polmonite La polmonite, prosegue il presidente di Aipo, è un'infezione che "può essere localizzata in un punto particolare del polmone. L'ente patogeno più frequente in questo caso è lo pneumococco, contro il quale esiste appunto una vaccinazione. Esistono poi le polmoniti interstiziali che colpiscono il tessuto connettivo del polmone, l'area dove avviene lo scambio, per questo l'infezione può essere molto diffusa e anche bilaterale. E' dovuta prevalentemente a virus, il Covid tra questi, come abbiamo visto durante la pandemia, e ad alcuni batteri. Altro caso abbastanza emblematico è la legionella, oppure i cosiddetti agenti intracellulari, micoplasma e clamidia". Ma quali sono i segnali d'allarme che indicano una possibile polmonite? "Una polmonite si presenta prevalentemente tosse e febbre", descrive lo pneumologo. Ma la "gravità che causa ospedalizzazione riguarda la difficoltà respiratoria, che può essere altamente rischiosa", conclude. Approfondimento Polmonite interstiziale, di cosa si tratta e chi è a rischio

La cura Per distinguere una polmonite dai tipi diversi di microorganismo bisogna fare un tampone. I sintomi si possono gestire col cortisone, che è una terapia anti-infiammatoria molto potente, o con altri farmaci antinfiammatori in uso, afferma Bassetti in un’intervista al Messaggero. Il primo sintomo della polmonite, ribadisce l’esperto, riguarda l’insufficienza respiratoria, cioè fondamentalmente si ha la dispnea, cioè la difficoltà a respirare. Con la desaturazione, cioè il saturimetro ci dice che la saturazione che normalmente è intorno al 95% scende a 90, 89, 88, 87, quindi c'è una difficoltà a scambiare l'ossigeno a livello polmonare. Poi ci può essere la febbre e la tosse, che in genere se c'è una forma interstiziale è secca, se invece c'è una forma più facilmente batterica, una tosse grassa, magari una tosse con anche un espettorato rugginoso (ovvero colorito tendente a appunto al marroncino, al rossastro), può esserci un dolore abbastanza tipico a livello del del petto, a livello della schiena, che in genere è tipico della polmonite. A tutto questo si aggiunge stanchezza, spossatezza. Approfondimento Addio a Peppe Vessicchio, il maestro più amato di Sanremo