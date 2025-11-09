La gabbia dei disturbi alimentari, Cristina: "Mi sentivo bloccata"

Ci sono persone che hanno guardato così a lungo l’abisso da perdersi negli angoli più bui di se stesse. Delle loro storie parleremo in “Abissi”, la rubrica di Sky TG24 dedicata ai disturbi alimentari, in collaborazione con l’associazione Animenta. La storia di Cristina ci porta a riflettere sul rapporto tra DCA e "forza di volontà", per comprendere come la malattia possa essere, allo stesso tempo, gabbia e stampella, compagnia e solitudine