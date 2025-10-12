Health, il nostro impegno per la Salute Mentale

Sky TG24 è partner ufficiale di Milano4MentalHealth e sostiene attivamente la promozione della salute mentale attraverso informazione, sensibilizzazione e diffusione di contenuti dedicati. Un progetto che nasce dalla consapevolezza che “non c’è salute senza salute mentale” e che punta a costruire una città più inclusiva, accogliente e consapevole
Milano4MentalHealth, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per riportare la salute mentale al centro del dibattito pubblico, sociale e politico. Focus sulla schizofrenia, patologia accompagnata da un forte stigma. Nell’ultima parte approfondiamo la BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva: sintomi, diagnosi e cura.
Un progetto che nasce dalla consapevolezza che “non c’è salute senza salute mentale” e che punta a costruire una città più inclusiva, accogliente e consapevole. Sky TG24 è partner ufficiale di Milano4MentalHealth e sostiene attivamente la promozione della salute mentale attraverso informazione, sensibilizzazione e diffusione di contenuti dedicati. Per tutto il mese di ottobre saranno 130 gli eventi in tutta la città di Milano. Il manifesto condiviso, i valori fondanti e le azioni concrete messe in campo da istituzioni, associazioni e cittadini sono stati al centro della riflessione con l’Assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dello sport come strumento di benessere psicologico, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che rappresentano un’occasione per promuovere salute mentale e inclusione.
Schizofrenia: diagnosi precoce, terapie innovative e lotta allo stigma
La seconda parte della puntata ha approfondito il tema della schizofrenia, una delle patologie psichiatriche più complesse e stigmatizzate. Con il contributo del Prof. Mauro Percudani, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Ospedale Niguarda di Milano e del Prof. Andrea Fiorillo, Presidente Società Europea di Psichiatria (Epa) si è parlato dell’importanza della diagnosi precoce, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti e della necessità di intercettare i segnali di disagio nei contesti scolastici e familiari.
La schizofrenia colpisce circa lo 0,5% della popolazione italiana e si manifesta con sintomi come deliri, allucinazioni, isolamento sociale e alterazioni del pensiero. Il rischio è aggravato dall’abuso di sostanze e dalla mancanza di reti di supporto. Oggi, grazie alle terapie long-acting, che rilasciano gradualmente il principio attivo attraverso iniezioni periodiche, è possibile migliorare l’aderenza terapeutica e la qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, lo stigma resta uno degli ostacoli principali all’accesso alle cure e all’inclusione sociale e la costruzione di reti territoriali integrate è fondamentale per favorire il reinserimento lavorativo e relazionale.
Approfondimento
BPCO: una malattia respiratoria cronica da non sottovalutare
Nell’ultima parte della puntata, approfondimento sulla BPCO – Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, con l’intervento del Prof. Sergio Harari, direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe Multimedica. La BPCO è una malattia respiratoria cronica e progressiva, caratterizzata da ostruzione persistente delle vie aeree, tosse, produzione di muco e difficoltà respiratorie.
Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio, ma anche inquinamento, esposizione professionale, infezioni infantili e predisposizione genetica giocano un ruolo importante. La BPCO è spesso associata a comorbidità come malattie cardiovascolari e diabete, che ne aggravano la prognosi. Le riacutizzazioni rappresentano eventi critici, responsabili di peggioramenti clinici, ospedalizzazioni e aumento della mortalità.
La diagnosi si basa sulla spirometria, mentre la gestione prevede terapie inalatorie, riabilitazione respiratoria e, nei casi più gravi, ossigenoterapia. Oggi, l’arrivo di farmaci biologici apre nuove prospettive di trattamento personalizzato, in grado di ridurre le riacutizzazioni e migliorare la qualità di vita dei pazienti.