Health, il nostro impegno per la Salute Mentale

Un progetto che nasce dalla consapevolezza che “non c’è salute senza salute mentale” e che punta a costruire una città più inclusiva, accogliente e consapevole. Sky TG24 è partner ufficiale di Milano4MentalHealth e sostiene attivamente la promozione della salute mentale attraverso informazione, sensibilizzazione e diffusione di contenuti dedicati. Per tutto il mese di ottobre saranno 130 gli eventi in tutta la città di Milano . Il manifesto condiviso, i valori fondanti e le azioni concrete messe in campo da istituzioni, associazioni e cittadini sono stati al centro della riflessione con l’Assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dello sport come strumento di benessere psicologico , anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 , che rappresentano un’occasione per promuovere salute mentale e inclusione.

Schizofrenia: diagnosi precoce, terapie innovative e lotta allo stigma

La seconda parte della puntata ha approfondito il tema della schizofrenia, una delle patologie psichiatriche più complesse e stigmatizzate. Con il contributo del Prof. Mauro Percudani, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Ospedale Niguarda di Milano e del Prof. Andrea Fiorillo, Presidente Società Europea di Psichiatria (Epa) si è parlato dell’importanza della diagnosi precoce, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti e della necessità di intercettare i segnali di disagio nei contesti scolastici e familiari.

La schizofrenia colpisce circa lo 0,5% della popolazione italiana e si manifesta con sintomi come deliri, allucinazioni, isolamento sociale e alterazioni del pensiero. Il rischio è aggravato dall’abuso di sostanze e dalla mancanza di reti di supporto. Oggi, grazie alle terapie long-acting, che rilasciano gradualmente il principio attivo attraverso iniezioni periodiche, è possibile migliorare l’aderenza terapeutica e la qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, lo stigma resta uno degli ostacoli principali all’accesso alle cure e all’inclusione sociale e la costruzione di reti territoriali integrate è fondamentale per favorire il reinserimento lavorativo e relazionale.